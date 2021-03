Quatre actions à gros dividende à acheter si vous débutez en Bourse

Découvrez notre sélection de quatre actions versant d'importants dividendes. (© Adobestock)

Vous envisagez d'investir en Bourse pour la première fois ? Une bonne manière de mettre le pied à l'étrier est de commencer par acheter des actions peu risquées distribuant de généreux dividendes. Le Revenu en a sélectionné quatre, évoluant dans des univers très différents.

Pour bien débuter en Bourse, il est généralement préférable de choisir un titre peu risqué dont les résultats sont réguliers année après année.

Mais attention la performance boursière n'est pas le seul élément à prendre en compte : le rôle des dividendes est essentiel dans le choix d'une valeur à mettre dans un portefeuille boursier.

Appréciable à l'ère des taux (très) bas

Ces derniers se révèlent généralement plus stables dans la durée que les bénéfices et représentent une composante majeure de la performance d'une action. Une contribution d'autant plus importante qu'elle peut être captée dans un environnement d'incertitude moins élevée que la hausse du cours de Bourse.

Autre atout : avec des taux bas qui perdurent, les rendements offerts par les dividendes d'actions, souvent supérieurs à 3%, apparaissent de plus en plus attrayants. Surtout si l'on compare aux rendements moyens des fonds en euros (1,3%) ou du Livret A (0,5%).

Bien sûr, contrairement à ces placements à capital garanti, l'investissement en actions n'est pas sans risque. Mais le jeu peut en valoir la chandelle. Si vous disposez d'un horizon d'investissement d'au moins cinq ans, voici quatre actions à acheter pour allier rendements confortables et risques raisonnables.

Nous avons sélectionné des sociétés bien gérées, dont les résultats