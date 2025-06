Quasi-stabilité des Bourses européennes après l'emploi américain

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé cette dernière séance de la semaine très proches de l'équilibre, au lendemain de la nouvelle baisse des taux de la BCE. Le CAC 40 a légèrement rebondi, gagnant 0,19% à 7804,87 points. L'indice parisien a porté ses gains sur la semaine à un peu moins de 0,7%. De son côté, l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,29% à 5426,36 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent dans le vert après le bon rapport sur l'emploi. Vers 17h45, avançant de 1,03%, le S&P 500 établit un nouveau record en dépassant la barre des 6000 points : 6000,47.

La décision de politique monétaire de la BCE était l'un des deux principaux rendez-vous économiques de la semaine. Comme anticipé, l'institution a réduit les trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base. En conséquence, le taux de dépôt sera ramené à 2% à compter du 11 juin 2025. Il s'agit de la septième baisse des taux consécutive pour l'institution de Francfort depuis juin 2024.

" Christine Lagarde a laissé entendre qu'un chapitre se terminait et qu'un autre allait commencer. Elle indique qu'avec cette baisse de taux, la BCE est proche de terminer un cycle de gestion de chocs : covid, Ukraine, inflation… . Elle a expliqué qu'il fallait désormais évaluer encore et encore les mesures qui ont été prises et les développements économiques ", a fait savoir Juliette Cohen, stratégiste chez CPRAM.

" La BCE dit ainsi être en bonne position pour faire face aux chocs futurs, ce que l'on peut comprendre comme le signal que les futures décisions dépendront de l'évolution de la guerre commerciale. En cas de concrétisation de droits de douane sensiblement plus élevés, la BCE pourrait baisser à nouveau ses taux directeurs " ajoute cet analyste.

Justement, sur le dossier de la guerre commerciale, Donald Trump, mardi, a bien augmenté les droits de douane de 25 à 50% sur les importations d'acier et d'aluminium. Une décision qui accentue encore les tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Europe.

Dans ce contexte, le locataire de la Maison Blanche s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping hier par téléphone pendant 1h30, comme l'a confirmé le chef d’État américain sur son réseau social Truth. Un échange qui s'est produit au moment où les deux puissances économiques mondiales s'accusent réciproquement de violer la trêve commerciale qu'elles ont négociée le mois dernier à Genève en Suisse.

" Pour redresser la trajectoire du grand navire des relations sino-américaines, il nous incombe d'en assurer fermement le gouvernail et d'en fixer clairement le cap, tout en écartant résolument toute interférence, voire toute tentative de sabotage. Cela est particulièrement crucial ", a déclaré Xi Jinping, selon des propos rapportés par l'agence de presse Chine nouvelle.

Le rapport mensuel sur l'emploi américain meilleur qu'attendu

Second grand rendez-vous de la semaine : le rapport sur l'emploi américain de mai. L'économie américaine a créé 139 000 emplois dans le secteur privé non agricole, soit plus que les 126 000 qui étaient attendus. De son côté, le taux de chômage est resté stable à 4,2 %, alors que le salaire horaire moyen a augmenté plus que prévu. Il a progressé de 0,4 % le mois dernier, contre des attentes à +0,3 % et un précédent à +0,2 %.

" Ce rapport ne montre pas suffisamment de dégradation du marché du travail pour que les membres du comité de politique monétaire interviennent mais il en montre assez pour qu'ils restent sur leurs gardes ", signale Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

Côté valeurs, à Paris, Dassault Systèmes a terminé en repli après avoir décalé d'un an, à 2029, son objectif d'un doublement de son bénéfice par action. En outre, Waga Energy a bondi après l'annonce de son possible rachat par la société d'investissement mondial EQT.

Canal + a aussi grimpé à Londres. Le groupe audiovisuel a confirmé, en amont de sa première assemblée générale, ses perspectives 2025 de chiffre d'affaires et d'Ebitda.