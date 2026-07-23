QuantumScape recule après la publication de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action de la société spécialisée dans les technologies de batteries QuantumScape QS.O recule de 4,3 % à 5,62 dollars en pré-ouverture

** Le titre devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis un an si la tendance baissière se confirme

** La société réitère ses prévisions de perte d'Ebitda ajusté , comprise entre 250 et 275 millions de dollars

** QS a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 27 et 37 millions de dollars, en invoquant des économies réalisées sur certains projets d'investissement spécifiques

** La société affiche une perte nette de 16 cents par action au deuxième trimestre, contre une perte ajustée de 20 cents par action il y a un an

** Sept des neuf courtiers attribuent à l’action la recommandation “conserver” et deux la recommandation “vendre”; le cours cible médian s’établit à 8,15 dollars

** Depuis la dernière clôture, le titre a reculé de 43,7 % depuis le début de l’année