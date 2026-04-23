Quantumscape grimpe en flèche après avoir réduit sa perte au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril -

** Les actions de Quantumscape QS.O ont bondi de 24,8 % à 9,12 $ avant le marché

** La société qui fabrique des batteries pour véhicules électriques annonce une perte de 16 cents/shr au 1er trimestre, en baisse par rapport aux 21 cents/shr de l'année précédente

** Les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 18 cents/shr - données compilées par LSEG

** La société affirme qu'elle se développe sur de nouveaux marchés; la batterie à état solide devrait bien s'adapter pour alimenter les centres de données au milieu du boom de l'IA.

** TD Cowen déclare que la mise à jour du 1er trimestre montre que QS continue de progresser dans la mise à l'échelle et la commercialisation de l'automobile

** TD Cowen ajoute que les "relations étroites" de l'entreprise avec le groupe Volkswagen laissent entrevoir la possibilité de déployer le stockage d'énergie de QS

** Sept analystes évaluent l'action à "conserver", trois à "vendre" ou moins, PT médian à 8,15 $ - données compilées par LSEG

** L'action a perdu environ 30 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture