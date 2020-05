Quantum : Un nouveau financement et une innocuité rénale renforcée

Un nouveau financement et une innocuité rénale renforcée

Malgré la crise sanitaire, Quantum, qui poursuit ses développements, annonce des résultats intermédiaires positifs pour 1QG4. Avec un nouveau financement, Quantum se trouve en bonne situation pour initier de nouveaux partenariats.

New funding and enhanced renal safety Despite the health crisis, Quantum, which continues to develop, presents positive interim results for 1QG4 study. With a new funding, Quantum finds itself in a good position to enter new partnerships.

Jean-Pierre LOZA Financial Analyst jploza@genesta-finance.com +33 1.45.63.68.87