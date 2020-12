Quantum s'installe en Corée avec DongWha Pharmaceuticals

Pharma et Quantum Genomics ont signé un accord de licence et de collaboration portant sur le firibastat pour la Corée du Sud ($ 18,5 M + redevances à 2 chiffres). Achat Fort avec un objectif de cours de 12,77 €.

Quantum set up in Korea with DongWha Pharmaceuticals

DongWha Pharma and Quantum have signed of a new license and collaboration agreement for firibastat for South Korea ($ 18.5 M + double-digit royalties). Strong Buy with a TP of € 12.77.

