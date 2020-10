Quantum : QG s'établit en Asie avec Orient EuroPharma

QG s'établit en Asie avec Orient EuroPharma

En accord avec son programme, Quantum annonce la signature d'un accord de licence et de collaboration avec Orient EuroPharma pour le développement et la commercialisation du firibastat. Achat Fort avec un TP de 13,70 €.

QG establishes in Asia with Orient EuroPharma In accordance with its program, Quantum announces the signing of a licensing and collaboration agreement with Orient EuroPharma for the development and commercialization of firibastat. Strong Buy with a TP of € 13.70.

