QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics publie ses résultats du premier semestre 2020 et fait le point sur son activité

Poursuite des programmes de recherche malgré un contexte fortement perturbé, recrutement des premiers patients dans l'étude pivot de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante

Renforcement de la position de trésorerie qui atteint 13,2 M€ à fin juin 2020

Poursuite des signatures de partenariats régionaux : après l'Amérique Latine, un accord exclusif en Asie du Sud-Est, Australie et Nouvelle-Zélande

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, publie ce jour ses résultats du premier semestre 2020, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 septembre 2020 et validés par le Commissaire aux Comptes.

Poursuite des programmes de recherche

Pour faire face à la crise sanitaire sans précédent et aux mesures de confinement mises en place partout dans le monde, Quantum Genomics a pris toutes les dispositions nécessaires pour maintenir ses activités de développement clinique, dans le respect des recommandations émises par les Autorités de Santé Européennes et Américaines, et avec, comme priorité absolue, la sécurité des patients, des personnels soignants et des équipes. La société a également sécurisé son approvisionnement en matières premières et la production de firibastat qui se fait en France.

Ainsi, les études actuellement en cours se poursuivent.

Dans l'insuffisance cardiaque, Quantum Genomics a adapté le suivi des patients inclus dans l'étude de Phase IIb QUORUM (QUantum Genomics QGC001 Or Ramipril after acUte Myocardial infarction to prevent left venticular dysfunction), afin de leur éviter de se déplacer à l'hôpital. La crise sanitaire et le confinement généralisé du 2ème trimestre 2020 ont ralenti le recrutement des patients. La société a, en conséquence, élargi cette étude à de nouveaux pays et ainsi augmenté le nombre de centre investigateurs. La fin du recrutement est désormais prévue pour la fin de l'année 2020.

Dans l'hypertension artérielle résistante/difficile à traiter, Quantum Genomics est entré en Phase III et a annoncé le recrutement des premiers patients dans l'étude pivot FRESH (Firibastat in treatment-RESistant Hypertension). Toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues. L'étude est actuellement menée en Europe (France, Allemagne, Pologne, Espagne et République Tchèque), au Canada, aux États-Unis et en Amérique Latine, pour des résultats attendus fin 2021.

Signature d'un nouveau partenariat régional et poursuite des discussions pour couvrir de nouvelles zones

Après avoir conclu un premier partenariat en Amérique Latine avec Biolab Sanus Pharmaceutical, Quantum Genomics vient d'annoncer la signature d'un accord avec Orient EuroPharma (OEP) pour développer et commercialiser le firibastat en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette signature est assortie de paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 19 M$ et auxquels s'ajouteront des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du firibastat. OEP participera également au plan de développement clinique.

Dans la continuité des deux partenariats signés, Quantum Genomics poursuit activement ses discussions avec d'autres laboratoires pharmaceutiques, notamment en Asie, afin de compléter sa couverture géographique.

Résultats du 1er semestre 2020 et trésorerie

Au premier semestre 2020, Quantum Genomics enregistre un résultat d'exploitation de -5,9 M€ contre -5,3 M€ un an plus tôt, ce qui s'explique principalement par l'augmentation des investissements dans les essais cliniques à 3,9 M€ contre 2,4 M€ un an plus tôt, tandis que les charges de personnel sont en retrait. Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 0,9 M€, le résultat net est de -5,1 M€ au 30 juin 2020, contre -4,1 M€ au 30 juin 2019.

Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -5,8 M€ sur la période.

A fin juin 2020, les capitaux propres s'élèvent à 10,4 M€, auxquels s'ajoutent 0,9 M€ d'autres fonds propres (avances conditionnées de Bpifrance). La trésorerie disponible atteignait 13,2 M€ au 30 juin 2020, contre 11,2 M€ au 31 décembre 2019. Les dettes financières s'élèvent à 2,3 M€ et correspondent à la partie du financement accordé par Negma Group Ltd au cours du 1er semestre 2020 qui n'a pas encore été remboursée par l'émission d'actions.

Au cours de la première moitié d'exercice, la trésorerie a été renforcée d'une part par le solde de la ligne de financement mise en place en mars 2018 avec Kepler Cheuvreux, pour 1,9 M€, et d'autre part par la mise en place d'un financement avec Negma Group Ltd qui a permis de lever 6 M€.

Financement conclu avec Negma Group Ltd le 26 mars 2020

Le 2 septembre dernier, Quantum Genomics a annoncé avoir encaissé l'intégralité de la première partie du financement de Negma Group Ltd, soit 8 M€. A ce jour, la dette financière associée remboursable par émission d'actions, est inférieure à 1,7 M€. A la demande de Quantum Genomics le financement initial de 8 M€ ne sera pas renouvelé.

Eléments financiers résumés au 30 juin 2020 :

Données en K€ (normes françaises) 30/06/2020 30/06/2019 Produits 377,3 284,8 Charges de personnel (1 134,0) (1 576,1) Autres charges opérationnelles (5 198,5) (4 032,8) Résultat d'exploitation (5 955,2) (5 324,1) Résultat financier -2,2 5,9 Résultat courant avant impôts (-5 957,4) (5 318,2) Résultat exceptionnel 16,5 303,9 Crédit impôt recherche 860,0 885,7 Résultat net (5 081,0) (4 128,5)

La société dispose donc des ressources nécessaires pour poursuivre sereinement ses travaux de recherche, d'autant que la signature d'accords de partenariats renforce sa capacité de financement.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier annuel, incluant les comptes au 30 juin 2020, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, est disponible sur le site internet de la Société : www.quantum-genomics.com.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

Directeur Général

Jean-philippe.milon@quantum-genomics.com Benoît Gueugnon

Vice-Président Finance

benoit.gueugnon@quantum-genomics.com

So Bang (EUROPE) Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Samuel Beaupain

Communication médias

06 88 48 48 02 - samuel@so-bang.fr

LifeSci (USA) Dan Ferry

Communication financière

+1 (617) 535-7746 - Daniel@lifesciadvisors.com Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com