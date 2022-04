QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics publie ses résultats de l'exercice 2021 et fait un point sur son activité

Quantum Genomics publie ses résultats de l'exercice 2021

et fait un point sur son activité

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) , entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, publie ce jour ses résultats pour l'ensemble de l'exercice 2021.

Les comptes annuels ont été approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 27 avril 2022. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est disponible sur le site Internet de la Société. Le document d'enregistrement universel incluant le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 sera mis à disposition sur le site internet de la Société dans les prochains jours.

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, déclare :

« Dans un environnement toujours impacté par la crise pandémique, nous avons, tout au long de l'exercice 2021, poursuivi nos programmes de recherche et avons signé deux nouveaux contrats de partenariat. Notre ambition affirmée est de lancer, dès la fin de l'année 2023, la phase de commercialisation du firibastat dans l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante. Pour mener à bien nos projets actuels mais aussi pour explorer de nouvelles indications thérapeutiques à partir de la plateforme BAPAIs, nous venons de réaliser une augmentation de capital dont le succès témoigne du soutien et de la confiance de nos actionnaires historiques, de notre partenaire Julphar et de nouveaux actionnaires. Nous poursuivons donc notre trajectoire de développement avec confiance, sérénité et détermination, et nous sommes en ordre de marche pour réaliser le premier enregistrement du firibastat fin 2023. Nous nous rapprochons ainsi d'une étape fondamentale pour Quantum Genomics et ses actionnaires, et très attendue par les millions de patients dans le monde, qui souffrent d'hypertension artérielle résistante ou difficile à traiter. »

Une situation financière renforcée après la récente augmentation de capital

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Quantum Genomics a continué de recevoir les paiements dus au titre des contrats de partenariat annoncés en 2020.

Quantum Genomics a ainsi facturé et encaissé 2,3 M€ de redevances, correspondant aux paiements initiaux (« upfront payments ») des contrats de partenariat signés en Corée du Sud, en Grèce et au Canada. A ce montant s'ajoute le paiement de 1M$ facturé en avril 2022, correspondant au premier paiement d'étape (« milestone ») et qui fait suite à l'inclusion du premier patient sud-coréen dans l'étude REFRESH.

A fin décembre 2021, les produits d'exploitation s'élèvent à 3,2 M€ contre 2,3 M€ un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'établit à -19,2 M€, contre -13,9 M€ à fin décembre 2020. Les charges de personnel restent maîtrisées, tandis que l'avancement des études cliniques conduit logiquement à une hausse des charges d'exploitation.

Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 2,7 M€, le résultat net est de -16,6 M€ au 31 décembre 2021. Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à

-16,9 M€ sur la période.

A l'issue de cet exercice, les capitaux propres de la société s'élèvent à 11,4 M€, auxquels s'ajoute

0,2 M€ d'autres fonds propres (avances conditionnées de Bpifrance). En début d'année, le laboratoire Orient EuroPharma Co. Ltd (OEP) est entré au capital de Quantum Genomics dans le cadre d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 0,9 M€, renforçant la coopération entre les deux sociétés en Asie du Sud-Est et en Océanie.

Fin 2021, la trésorerie disponible atteint ainsi 13,5 M€ contre 27,2 M€ au 31 décembre 2020, tandis que les dettes financières sont de 3,0 M€. Ces dernières sont composées d'un prêt garanti par l'état de 1,5 M€ accordé par BNP et d'un prêt Innovation R&D de 1,5 M€ obtenu auprès de BPIFrance.

Le 27 avril 2022, Quantum Genomics a réalisé avec succès une augmentation de capital d'un montant de 17,5 M€, comprenant 1,9 M€ de la part de Julphar. Cette opération couvre les besoins de la société jusqu'au 2 ème trimestre 2023, et sécurise ainsi les activités de recherche de Quantum Genomics dans un contexte macro-économique particulièrement délicat.

La société dispose ainsi d'une structure actionnariale renforcée et de la confiance renouvelée de ses actionnaires historiques, dont Otium Capital et Vatel Capital, de son partenaire Julphar et de nouveaux investisseurs institutionnels.

Eléments financiers résumés au 31 décembre 2021 :

Données en K€ (normes françaises) 31/12/2021 31/12/2020 Produits 3 162,3 2 261,5 Charges de personnel (2 664,3) (2 328,6) Autres charges opérationnelles (19 685,1) (13 790,5) Résultat d'exploitation (19 187,0) (13 857,7) Résultat financier 2,2 (5,0) Résultat courant avant impôts (19 184,8) (13 862,7) Résultat exceptionnel (32,7) 178,4 Crédit impôt recherche 2 661,8 2 147,5 Résultat net (16 555,7) (11 536,7)

Point sur les programmes de recherche - Rappel

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 26 avril dernier, le programme de développement du firibastat, actuellement en Phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, suit son cours. Quantum Genomics confirme son objectif de premier enregistrement fin 2023 du firibastat en prise unique quotidienne, formulation qui favorise une meilleure observance.

La société a priorisé ses activités de recherche sur cette première indication et a constitué une équipe de premier plan pour mener à bien cette étape-clé de son développement, comme l'illustre la nomination récente de Stéphane Cohen en tant que Directeur des Opérations Globales.

Ainsi, malgré les restrictions sanitaires et l'impact de la pandémie de Covid-19, le dernier patient de l'étude FRESH, étude d'efficacité randomisée en double aveugle contre placebo, devrait être recruté dans les tous prochains jours, pour des résultats qui seront publiés fin octobre 2022. L'étude se déroule sous la surveillance d'un comité indépendant de revue des données (IDMC) et aucun évènement indésirable grave de nature à entraîner une modification du protocole n'a été rapporté.

L'étude de Phase III REFRESH a été lancée au 1er semestre 2021 avec l'objectif de démontrer l'efficacité à 3 mois du firibastat en une prise quotidienne, ainsi que la sécurité à long terme (6 à 12 mois). C'est sur la base des résultats intermédiaires de cette étude, attendus mi-2023, que le dossier de mise sur le marché du firibastat sera déposé au 3ème trimestre 2023, conformément au plan.

Dans l'indication insuffisance cardiaque, à la suite des résultats de QUORUM annoncés en août 2021, la recherche d'un partenaire pour accompagner les prochaines activités du développement se poursuit, en parallèle de la finalisation du plan de développement avec les Autorités Réglementaires.

Quantum Genomics se rapproche donc de son objectif de valider une nouvelle classe de médicaments fondée sur un mécanisme innovant.

Pour aller plus loin et en complément de ses activités historiques, Quantum Genomics entend capitaliser sur son expertise en développement pour devenir une société de référence dans la mise au point de traitements innovants, répondant à des besoins aujourd'hui non satisfaits. A cette fin, la société explore de nouveaux domaines thérapeutiques à partir de la plateforme technologique brevetée construite autour des BAPAIs.

