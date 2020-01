QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics fera une présentation à la Gordon Research Conference 2020 dédiée au Système Rénine Angiotensine Aldostérone

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce qu'elle présentera des résultats précliniques du firibastat dans l'insuffisance cardiaque post ischémie myocardique lors de la Gordon Research Conference dédiée au système rénine angiotensine aldostérone, qui se tiendra du 8 au 14 février à Barga (Lucques, Italie).

Dr. Solène Boitard-Joanne, Département de Pharmacologie de Quantum Genomics, présentera des résultats précliniques du firibastat chez la souris après infarctus du myocarde, obtenus en collaboration avec l'équipe INSERM dirigée par le Dr. Catherine Llorens-Cortes au Collège de France. Ces résultats publiés récemment dans Journal of Molecular and Cellular Cardiology démontrent l'efficacité du firibastat pour améliorer la fonction cardiaque et empêcher l'apparition d'une insuffisance cardiaque après un infarctus du myocarde (Boitard et al, 2019).

Détails de la présentation orale

Titre : Le blocage du système rénine-angiotensine cérébral par le firibastat, premier inhibiteur de l'aminopeptidase A à action centrale, prévient la dysfonction cardiaque après un infarctus du myocarde chez la souris

Date : 9 février 2020

Heure : 10h20 - 10h40

Session : L'Angiotensine au-delà de l'Hypertension : Thérapies Existantes et Nouvelles

Présidents : Dr. Augusto Peluso et Dr. Maira Soito

La Gordon Research Conference « Angiotensin » est un congrès scientifique prestigieux, rassemblant des chercheurs et des experts scientifiques du monde entier, où sont présentées les dernières découvertes et avancées dans le domaine du système rénine angiotensine aldostérone (SRAA). La session 2020 présidée par le Pr. Maria Luisa Sequeira-Lopez et le Pr. Minolfa C. Prieto sera consacrée plus particulièrement à l'intégration de nouvelles avancées technologiques, aux essais cliniques et aux approches thérapeutiques personnalisées pour la santé.

Calendrier financier

Quantum Genomics annonce également son calendrier financier pour l'année 2020 :

26 mars 2020 après bourse Publication des résultats de l'exercice 2019

25 juin 2020 à 10 heures Assemblée Générale des Actionnaires

1er octobre 2020 après bourse Publication des résultats du 1er semestre 2020

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com

