QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics et Biolab Sanus Pharmaceutical concluent un accord exclusif de licence et de collaboration pour firibastat en Amérique latine

Biolab Sanus Pharmaceutical obtient une licence exclusive pour développer et commercialiser le firibastat pour le traitement de l'hypertension artérielle en Amérique latine

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, et Biolab Sanus Pharmaceutical, un des cinq plus grands laboratoires pharmaceutiques au Brésil, annoncent la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration pour développer et commercialiser le firibastat en Amérique latine. Il s'agit du premier partenariat régional pour Quantum Genomics.

Selon les termes de l'accord, Biolab Sanus Pharmaceutical recevra les droits exclusifs de commercialisation du firibastat pour le traitement de l'hypertension artérielle en Amérique latine. Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) s'élevant à

21,2 M USD, auxquels s'ajouteront des royalties sur les ventes. Biolab Sanus Pharmaceutical financera la partie clinique effectuée en Amérique Latine dans le cadre de l'étude pivot globale de phase III menée par Quantum Genomics dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante.

« Avec son portefeuille de plus de 140 produits et une forte concentration sur l'hypertension, Biolab Sanus Pharmaceutical est le partenaire idéal pour nous sur le marché latino-américain. Son importante force de vente en cardiologie permettra au firibastat, s'il est approuvé, de transformer le traitement de référence des patients souffrant d'hypertension artérielle dans toute l'Amérique latine et de créer de la valeur ajoutée à long terme pour les actionnaires », a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics. « Nous sommes impatients d'inclure l'Amérique Latine dans notre étude globale de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante. »

Cleiton de Castro Marques, Directeur Général de Biolab Sanus Pharmaceutical, ajoute : « Les résultats de phase IIb du firibastat dans l'hypertension artérielle sont très encourageants. L'action du firibastat sur des populations historiquement difficiles à traiter, telles que les personnes âgées, obèses, noires et hispaniques, s'intègre parfaitement à notre portefeuille de médicaments en cardiologie et nous sommes heureux d'avoir l'opportunité d'offrir ce médicament porteur d'espoir à la communauté latino-américaine. »

A propos de Biolab Sanus Pharmaceutical

Biolab Sanus Pharmaceutical est l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques brésiliennes et a construit son succès sur sa capacité d'innovation. Avec un portefeuille solide de plus de 100 produits, Biolab Sanus Pharmaceutical innove constamment et s'engage pour l'avenir. Biolab Sanus Pharmaceutical, dont le siège social est situé au Brésil, possède 4 sites de production et un laboratoire de R&D à Toronto au Canada. C'est le leader incontesté du marché de la cardiologie et de l'hypertension artérielle avec plus de 15 % de part de marché en valeur. A l'initiative de classes thérapeutiques innovantes, Biolab Sanus Pharmaceutical est également une entreprise de premier plan dans différentes spécialités, telles que la dermatologie, la gynécologie, la pédiatrie et l'orthopédie.

Le chiffre d'affaires de Biolab Sanus Pharmaceutical devrait atteindre 2,1 milliards de R$, soit environ 600 M USD, en 2019. Avec plus de 3 200 employés, Biolab Sanus Pharmaceutical dispose de la quatrième plus grande force de vente du pays entièrement dédiée à la promotion du portefeuille de l'entreprise sur l'ensemble du territoire brésilien.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

Directeur Général

Jean-philippe.milon@quantum-genomics.com Marc Karako

Vice-Président Finance - Relation investisseurs

01 85 34 77 75 - marc.karako@quantum-genomics.com So Bang (EUROPE) Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Samuel Beaupain

Communication médias

06 88 48 48 02 - samuel@so-bang.fr LifeSci (USA) Dan Ferry

Communication financière

+1 (617) 535-7746 - Daniel@lifesciadvisors.com Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

Biolab Sanus Pharmaceutical Cleiton de Castro Marques

CEO

+55 11 3573 6012 | ccm@biolabfarma.com.br José Roberto da Costa Pereira

Business and Innovation Director

+55 11 3573 6316 | jroberto@biolabfarma.com.br