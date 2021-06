QUANTUM GENOMICS : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 24 juin 2021

Les actionnaires de Quantum Genomics sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire se tiendra au siège social de la Société et à huis-clos, le 24 juin 2021 à 10h00.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié le 19 mai 2021 au BALO n°60.

L'ensemble des informations à la disposition des actionnaires est disponible sur le site internet de la Société (lien : www.quantum-genomics.com/investisseurs/, rubrique Assemblées Générales).

Conformément aux mesures gouvernementales prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'Administration de la Société a décidé de tenir l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 24 juin 2021, à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Ainsi, les actionnaires sont appelés à voter par correspondance ou à donner procuration (avec ou sans indication de mandataire).

La Société invite ses actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique (à l'adresse contact@quantum-genomics.com), en raison des difficultés possibles de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics

contact@quantum-genomics.com



So Bang (EUROPE)

Communication financière et médias

quantum-genomics@so-bang.fr

LifeSci (USA)

Mike Tattory

Communication médias

mtattory@lifescipublicrelations.com

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69527-cp-ag-qg-v2.pdf

