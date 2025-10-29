 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 219,50
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

QUANTUM GENOMICS : Liquidation judiciaire simplifiée de la société QUANTUM GENOMICS SA
information fournie par Actusnews 29/10/2025 à 18:00

La société QUANTUM GENOMICS annonce que le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a prononcé par jugement du 2 septembre 2025, la liquidation judiciaire simplifiée de la Société sur déclaration de cessation des paiements déposée le 3 juillet 2025.

Dans son jugement de liquidation judiciaire simplifiée, le Tribunal des Activités Économiques de PARIS a :

  • nommé la SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers, 9 rue du Mont Thabor, 75001 Paris, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur,
  • fixé la date de cessation des paiements au 1 er juillet 2025 qui correspond à la date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements,
  • fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée.

Au résultat du prononcé de la liquidation judiciaire de la société QUANTUM GENOMICS, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait qu'il n'y aura pas de reprise de la cotation de l'action QUANTUM GENOMICS, et Euronext devrait procéder prochainement à la radiation des actions de la cote d'Euronext Growth.

La cotation restera suspendue jusqu'aux opérations de retrait de la cote.

La société QUANTUM GENOMICS est cotée sur Euronext Growth Paris – Code Isin : FR0011648971 – ALQGC.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lGxwY5iaaG6Um3Fwl8iam2WXZmhmxmebaWfKm5NwmJ2ZmHFim5eUmZuYZnJlnWxp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94873-cp-29-oct-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

QUANTUM GENOMICS
0,0721 EUR Euronext Paris -0,14%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A350 airbus (Crédit: S. Ramadier / Airbus)
    Airbus confirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 29.10.2025 18:17 

    (AOF) - Airbus a fait état d'un troisième trimestre solide qui s'accompagne du maintien des perspectives pour l'exercice 2025. Le constructeur aéronautique a déclaré un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, en croissance de 14% en rythme annuel et un Ebit ajusté ... Lire la suite

  • La procureure de Paris Laure Beccuau lors d'une conférence de presse sur le vol de bijoux au Louvre, à Paris le 29 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Casse du Louvre: deux mises en examen attendues, bijoux toujours dans la nature
    information fournie par AFP 29.10.2025 18:15 

    Les bijoux sont toujours introuvables, mais deux hommes soupçonnés d'avoir participé au spectaculaire casse du Louvre, qui a fait le tour du monde, devraient être mis en examen mercredi soir à Paris et écroués, a annoncé la procureure Laure Beccuau. Ces deux trentenaires, ... Lire la suite

  • Le logo d'Airbus
    Airbus dépasse les attentes au 3e trimestre, mais réduit son objectif de production pour l'A220
    information fournie par Reuters 29.10.2025 18:10 

    Airbus a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre, porté par les livraisons d'avions commerciaux et les gains réalisés dans les secteurs des hélicoptères ... Lire la suite

  • Le siège de la BCE à Francfort. (Crédit: BCE)
    La BCE devrait maintenir son taux directeur inchangé
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 29.10.2025 18:06 

    Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, en amont de la réunion de la BCE qui se tiendra demain. "La BCE devrait maintenir son taux directeur inchangé demain. Aucune nouvelle baisse n'est prévue pour cette année ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank