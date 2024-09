Quantum Genomics flambe après sa reprise par un fonds luxembourgeois

(AOF) - Quantum Genomics (+167,18% à 0,07 euro) annonce aujourd'hui la signature d'une convention d'avance en compte courant avec le fonds luxembourgeois Akkadian Partners Fund. Cet accord permet à cette biotech spécialiste du développement de médicaments contre les maladies cardiovasculaires d'assurer sa pérennité et d'éviter la liquidation judiciaire. Le fonds apporte à la société 500 000 euros sous forme d'avance en compte-courant d'actionnaire, lui permettant de sortir de la situation de cessation de paiements annoncée le 4 septembre.

La biotech annonce la démission de l'ensemble des administrateurs actuels, y compris le président ainsi que la démission du directeur général. Trois nouveaux administrateurs sont nommés : Pascal Ghoson, Laurent de Narbonne et Mathieu Bigois, co-fondateur et directeur général d'Akkadian Partners, qui est nommé PDG de Quantum Genomics.

L'avance de 500 000 euros fournira à Quantum Genomics les ressources nécessaires pour financer ses activités "a minima sur les trois prochains mois": elle lui donnera le temps d'explorer "des opportunités de financements complémentaires" et d'envisager une stratégie de croissance externe.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.