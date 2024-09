Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quantum Genomics: financement sécurisé, liquidation évitée information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique française Quantum Genomics a annoncé vendredi avoir sécurisé un financement auprès d'un fonds d'investissement luxembourgeois, ce qui va lui permettre d'éviter la liquidation judiciaire.



L'entreprise dit avoir bouclé une convention d'avance en compte courant avec Akkadian Partners Fund, qui va lui apporter 500.000 euros sous forme d'avance en compte-courant d'actionnaire.



Cette convention permet à la société d'assurer sa pérennité en sortant de sa situation de cessation de paiements via le retrait de la demande de liquidation judiciaire qui avait été déposée auprès du Tribunal de Commerce de Paris.



Cet apport d'argent frais va par ailleurs s'accompagner de la démission du directeur général et de l'ensemble des administrateurs et de la mise en place d'une nouvelle gouvernance.



C'est Mathieu Bigois, le co-fondateur et directeur général d'Akkadian Partners, qui assumera désormais le rôle de PDG.



Ce banquier d'affaires spécialisé dans le secteur de la santé, passé par les banques d'investissement Citi et Credit Suisse, a joué un rôle clé dans de nombreuses opérations financières d'envergure.



Il sera accompagné, dans le redressement de Quantum, par Laurent de Narbonne, un médecin affichant 19 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, notamment dans le domaine des maladies rares.



Pascal Ghoson, un expert en restructuration financière ayant contribué au redressement de nombreuses entreprises cotées, viendra compléter ce triumvirat.



L'avance de 500.000 euros, suffisante pour financer les activités a minima sur les trois prochains mois, va permettre à la société d'explorera des opportunités de financements complémentaires et d'envisager une stratégie de croissance externe.



Suite à ces annonces, l'action Quantum Genomics - très volatile en raison de son statut de 'penny stock' - s'envolait de 220% vendredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées QUANTUM GENOMICS 0,09 EUR Euronext Paris +241,98%