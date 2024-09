Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quantum Genomics: en cessation de paiement, le titre dévisse information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 11:39









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Quantum Genomics s'est déclarée jeudi en cessation de paiement, une décision censée ouvrir la voie à l'ouverture d'une prochaine procédure de liquidation judiciaire.



Depuis l'échec de son étude de phase III sur le firibastat en cardiologie en 2022, l'entreprise avait restructuré ses effectifs en vue de repositionner son activité.



Suite au rapprochement avec l'éditeur de logiciels d'IA pour le secteur de la santé Exactcure, Quantum Genomics s'était toutefois retrouvé à financer l'activité de sa filiale, en attendant que celle-ci réalise un chiffre d'affaires plus significatif.



Actant l'impossibilité de lever de nouveaux fonds afin de couvrir ses besoins de trésorerie et ceux de sa filiale, l'entreprise indique ne plus disposer des ressources suffisantes pour faire face à son passif.



Simultanément, Exactcure a également procédé au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



Compte tenu du montant de ses passifs et de la valeur estimée de ses actifs, Quantum Genomics prévient que les produits éventuels de cession d'actifs ne devraient pas permettre de versement aux actionnaires.



A la Bourse de Paris, l'action décrochait de 76% suite à toutes ces annonces.





