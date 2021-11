QUANTUM GENOMICS : Dr. Catherine Llorens-Cortès reçoit le prix Emilia Valori 2021 décerné par l'Académie des Sciences

Communiqué de presse

Dr. Catherine Llorens-Cortès reçoit le prix Emilia Valori 2021 décerné par l'Académie des Sciences

Quantum Genomics (Euronext Growth : ALQGC, OTCQX : QNNTF), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments ciblant directement le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce que le Dr. Catherine Llorens-Cortès a reçu le Prix Emilia Valori 2021 décerné par l'Académie des Sciences Française notamment pour ses travaux de recherche sur l'Aminopeptidase A et le firibastat.

Ce prix attribué annuellement vise à récompenser un(e) chercheur(se) dont les travaux ont apporté une contribution scientifique significative susceptible d'avoir des applications technologiques dans le domaine des sciences chimiques, biologiques ou médicales.

« Je félicite chaleureusement Catherine Llorens-Cortes et ses équipes des laboratoires de l'INSERM et du Collège de France pour ce prestigieux prix qui vient couronner plusieurs décennies de travaux de recherche visant à favoriser l'émergence d'avancées thérapeutiques majeures, notamment la plateforme d'Inhibiteurs d'Aminopeptidase A cérébrale développée par Quantum Genomics » a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

