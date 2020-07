QUANTUM GENOMICS : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 105 343

Solde en espèces : 162 525,06 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 899 693 titres 2 753 429,41 € 3 431 transactions VENTE 879 774 titres 2 711 729,29 € 3 247 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 85 424

Solde en espèces : 204 225,19 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 59 005

Solde en espèces : 301 039,88 €







A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 3 431 899 693 2 753 429,41 3 247 879 774 2 711 729,29 02/01/2020 0 150 512,25 0 4871 17115,23 03/01/2020 18 4847 16148,75 0 0 0 06/01/2020 63 17229 53807,89 44 13672 42872,66 07/01/2020 39 9699 31108,57 44 17680 57465,3 08/01/2020 41 12204 38923,44 18 6063 19370,07 09/01/2020 16 7671 25009,76 43 14028 45995,01 10/01/2020 14 6820 22715,37 32 9470 31725,45 13/01/2020 45 22177 73871,59 79 21226 72075,01 14/01/2020 20 5523 19629,85 64 16621 59689,34 15/01/2020 51 13848 50872,01 23 4603 17246,98 16/01/2020 49 14620 51557,43 31 10156 35846,62 17/01/2020 26 8217 28773,47 39 11830 42029,62 20/01/2020 3 704 2555,59 83 25232 96764,72 21/01/2020 53 13236 55681,2 34 11874 51174,57 22/01/2020 44 8620 35270,45 19 2815 11746,71 23/01/2020 52 11477 44939,34 28 8613 34635,46 24/01/2020 16 6515 25609,16 24 5825 23055,93 27/01/2020 44 12555 46980,81 10 2537 9397,81 28/01/2020 35 11931 42887,17 32 5237 19140,19 29/01/2020 20 3790 13688,34 43 15193 56593,93 30/01/2020 52 10832 39868,26 0 0 0 31/01/2020 56 15607 55749,76 33 9939 35748,6 03/02/2020 49 10277 34555,38 36 12539 42770,53 04/02/2020 15 2453 9115,1 71 22670 84588,57 05/02/2020 26 5491 21364,38 31 5291 20861,35 06/02/2020 42 9657 37357,14 18 5146 20138,36 07/02/2020 44 8465 32139,07 18 8899 33971,93 10/02/2020 25 7303 27640,39 34 8345 32371,09 11/02/2020 15 7323 28156,94 40 8201 31637,82 12/02/2020 40 12812 49315,95 29 7234 28137,37 13/02/2020 45 9197 34928,37 8 1906 7252,33 14/02/2020 30 7044 26419,23 25 5213 19700,97 17/02/2020 30 8156 30359,89 13 2854 10680,52 18/02/2020 35 9123 32583,71 14 2244 7950,72 19/02/2020 37 9270 32737,01 42 11658 41914,01 20/02/2020 66 11367 38993,36 7 1460 5135,7 21/02/2020 46 11349 36709,48 27 9760 31950,34 24/02/2020 32 7057 21746,85 5 2057 6125,13 25/02/2020 24 5614 16277,23 37 7574 22325,12 26/02/2020 30 7634 22322,58 28 7384 21848,52 27/02/2020 20 4449 12672,09 2 750 2106,23 28/02/2020 12 3519 8470,94 13 4075 10476,83 02/03/2020 22 4986 13110,69 12 2610 6949,39 03/03/2020 15 4610 12632,78 24 5814 16462,34 04/03/2020 0 0 0 24 5351 15257,84 05/03/2020 27 5905 16297,21 6 1000 2873 06/03/2020 11 2831 7305,4 0 0 0 09/03/2020 24 6864 16179,82 0 0 0 10/03/2020 9 1921 4525,11 21 7448 17875,2 11/03/2020 20 3085 7354,02 16 2404 5811,19 12/03/2020 21 2866 6054,71 14 2002 4268,26 13/03/2020 12 2938 5803,43 14 2545 5164,31 16/03/2020 21 2472 4326,25 20 3969 7150,55 17/03/2020 14 2065 3793,61 27 3212 6149,37 18/03/2020 22 3699 7414,28 19 3688 7751,07 19/03/2020 19 2845 5646,76 8 1505 3067,79 20/03/2020 16 2366 4836,1 17 2528 5300,46 23/03/2020 19 4519 8535,04 12 4891 9640,65 24/03/2020 2 800 1653,52 13 2360 4851,69 25/03/2020 6 2605 5557,25 24 3475 7516,43 26/03/2020 11 3010 6470,6 19 3566 8070,57 27/03/2020 34 11124 23022,23 6 2568 5639,33 30/03/2020 25 14941 29066,22 28 12770 24985,78 31/03/2020 13 2444 4870,16 15 4422 8886,89 01/04/2020 16 7395 14841,77 33 14781 30083,77 02/04/2020 18 7957 16280,02 19 7824 16345,9 03/04/2020 13 5050 10398,46 16 4436 9213,57 06/04/2020 8 3250 6726,2 25 10546 22436,62 07/04/2020 20 4874 10743,76 10 2871 6443,96 08/04/2020 27 9512 19756,42 20 4001 8552,14 09/04/2020 12 3054 6597,86 16 6128 13355,98 10/04/2020 0 0 0 0 0 0 13/04/2020 0 0 0 0 0 0 14/04/2020 1 500 1100 62 18577 48248,18 15/04/2020 29 11013 29796,77 10 4859 14603,72 16/04/2020 16 1580 4034,53 14 1939 5046,64 17/04/2020 11 1088 2843,71 12 1698 4516,17 20/04/2020 17 2551 6562,45 15 2787 7361,58 21/04/2020 22 4012 10299,61 0 0 0 22/04/2020 5 982 2468,75 13 4347 11237 23/04/2020 4 621 1671,79 25 3615 9793,76 24/04/2020 41 6739 18631,99 23 6722 19046,79 27/04/2020 29 3663 9756,4 12 2104 5774,22 28/04/2020 21 2826 7259,99 22 4121 10780,12 29/04/2020 19 4123 11560,85 82 15518 46922,35 30/04/2020 29 3859 13665,88 30 4146 15406,54 01/05/2020 0 0 0 0 0 0 04/05/2020 33 7363 23843,6 37 7530 24405,48 05/05/2020 0 0 0 23 9431 32383,22 06/05/2020 50 15753 54796,81 62 15576 54815,06 07/05/2020 63 20912 69093,25 35 10622 36561,99 08/05/2020 29 8780 28295,31 21 6002 19616,34 11/05/2020 27 7505 23823,12 32 8610 27737,12 12/05/2020 37 9382 29119,85 5 1833 5701,91 13/05/2020 0 6086 17559,33 0 1600 4764 14/05/2020 18 4231 11664,02 0 0 0 15/05/2020 23 7490 20178,06 29 7697 21200,62 18/05/2020 24 3162 8689,81 37 10083 28036,79 19/05/2020 23 3376 9438,62 9 2010 5743,58 20/05/2020 26 7658 21008,19 6 457 1253,09 21/05/2020 12 4643 12635,46 36 10741 29693,49 22/05/2020 31 8551 23668,31 17 4538 12605,66 25/05/2020 26 10860 29794,41 49 16530 46667,5 26/05/2020 38 8288 23777,44 30 5349 15538,85 27/05/2020 41 10126 27910,29 16 4000 11150,4 28/05/2020 18 5770 15723,83 20 4825 13263,44 29/05/2020 36 11484 31273,23 30 10254 28071,35 01/06/2020 14 2995 8147,9 25 5266 14444,11 02/06/2020 12 2907 8032,04 21 4282 11956,63 03/06/2020 32 10233 28715,84 32 8053 22997,76 04/06/2020 36 14279 39758,45 30 9704 27331,32 05/06/2020 34 11127 30708,29 32 9056 25169,34 08/06/2020 58 17047 46751,4 47 15544 43260,51 09/06/2020 35 10553 28811,8 40 10413 28654,49 10/06/2020 29 4827 13326,86 73 14431 40336,09 11/06/2020 42 9159 25625,05 65 15084 42901,91 12/06/2020 82 11390 32533,26 55 12490 37245,18 15/06/2020 26 5539 15275,45 62 11584 32722,48 16/06/2020 37 7223 21213,23 35 7514 22233,93 17/06/2020 44 18335 56167,44 82 24697 76866,94 18/06/2020 47 11396 34238,14 17 3656 11110,58 19/06/2020 62 14473 42274,19 13 5870 17348,79 22/06/2020 32 6251 18089,77 19 5860 17132,3 23/06/2020 8 2277 6765,88 27 12179 36762,31 24/06/2020 17 6518 19515,54 11 2600 7942,22 25/06/2020 26 8927 26540,86 27 7148 21415,41 26/06/2020 38 9048 26644,55 16 3757 11292,04 29/06/2020 23 4242 12087,58 2 500 1447,5 30/06/2020 1 150 435 3 505 1473,79