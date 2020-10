Quantum : Et de 3 : Qilu Pharmaceuticals, nouveau partenaire de QG

Et de 3 : Qilu Pharmaceuticals, nouveau partenaire de QG

Quantum annonce la signature d'un nouvel accord de licence et de collaboration avec la firme chinoise Qilu Pharmaceuticals : jusqu'à $ 50 M + redevances à 2 chiffres. Achat Fort avec un TP de 15,08 €.

And 3: Qilu Pharmaceuticals, new partner of QG

Quantum announces the signature of a new licensing and collaboration agreement with the Chinese firm Qilu Pharmaceuticals: up to $ 50 M + double-digit royalties. Strong Buy with a TP of € 15.08.

