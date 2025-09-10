Quantum Corp en baisse après la chute de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de Quantum Corp QMCO.O ont baissé de 16,8 % à 7,13 $ après la cloche

** QMCO déclare des revenus de 64,3 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 72,3 millions de dollars pour la période correspondante de l'année précédente

** La perte par action ajustée du 1er trimestre s'élève à 1,58 $, contre une perte de 1,59 $ l'année précédente

** QMCO prévoit un chiffre d'affaires de 61 millions de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 2 millions de dollars; une perte ajustée de 26 cents par action, plus ou moins 10 cents

** À la clôture de mercredi, QMCO a chuté de 84 % depuis le début de l'année