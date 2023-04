Quantology Capital Management va rendre son agrément et devenir une fintech

- C’est finalement dans la peau d’une fintech que le hedge fund Quantology Capital Management devrait vivre sa troisième vie. La société de gestion quantitative, placée en redressement judiciaire en novembre 2022, a vu son projet de reprise par un consortium composé d’une société de gestion, d’un assureur et de deux multi family-offices être retoqué par l’Autorité des marchés financiers courant février, selon les informations de L’Agefi. Ce tour de table devait apporter quelque 500.000 euros de fonds propres pour assurer la survie du hedge fund et sa licence de société de gestion de portefeuille. A lire aussi: Un consortium prêt à entrer au capital de Quantology Capital Management Le plan a été rejeté essentiellement pour une question d’honorabilité du principal acteur qui portait le projet de reprise. L’AMF a par conséquent ordonné à Quantology Capital Management de rendre son agrément de société de gestion de portefeuille et de liquider ou transférer ses trois fonds, dont un fonds sur les valeurs américaines liées au métavers, d’ici le 30 juin 2023, faute d’autre repreneur potentiel et d’un délai beaucoup trop court pour en trouver un autre. Ce que la firme va faire. Data sur les publications trimestrielles, le nouveau credoSelon nos informations, le hedge fund français, qui avait connu une première existence en tant que gestionnaire actions long only, va donc se muer en fintech et se renommer Quantology Data Science (QDS). La nouvelle société envisage de proposer une solution logicielle en tant que service (software as a service ou SaaS) qui se veut un outil d’aide à la décision pour les gérants d’actifs, en particulier les hedge funds.Elle entend capitaliser sur son savoir-faire et proposer de la donnée autour des publications trimestrielles sur plusieurs milliers d’entreprises cotées en Europe et aux Etats-Unis. Ces outils permettront de transmettre des alertes sur des événements spécifiques tels que des changements de dates de publications, des sentiments post-warning, ou des signaux d’achat ou de vente. QDS a également des projets d’analyse de bruit des marchés, de réputation des sociétés sur les réseaux sociaux. L’idée pour le futur QDS est ainsi de se positionner sur un créneau regardé avec beaucoup d’appétit par les fonds de capital-investissement et où figurent déjà des acteurs comme la société américaine Alexandria Technology ou la française QuantCube Technology.

Adrien Paredes-Vanheule