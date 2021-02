Quantology accueille un nouveau chercheur

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Quantology Capital Management vient d' annoncer l' arrivée de Souleymane Dieye au sein de son équipe de recherche et développement en gestion quantitative. Ce jeune diplômé de l' ENSAE (École nationale de la statistique et de l'administration économique Paris) et titulaire du master II de mathématiques financières et data science de l' Université Paris Diderot a notamment occupé le poste d' analyste en risque de liquidité chez BNP Paribas (2017-2018).

Quantology a également annoncé l' ouverture à la souscription deux nouvelles parts " Super-Institutionnelles" de son fonds Quantology Absolute Return. Le montant minimum d'investissement est d' un million d' euros ou de dollars, avec une offre, limitée dans le temps, de réduction de 50% des frais de gestion.