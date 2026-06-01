Quantinuum, filiale de Honeywell, vise une valorisation de 14,3 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse américaine dont le montant a été revu à la hausse

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Quantinuum, la division d' HON.O de Honeywell, vise une valorisation pouvant atteindre 14,3 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, dont le montant a été revu à la hausse, ce qui souligne le vif intérêt des investisseurs pour l'informatique quantique.

La société basée à Broomfield, dans le Colorado, cherche désormais à lever jusqu'à 1,46 milliard de dollars en commercialisant 26,5 millions d'actions à un prix compris entre 53 et 55 dollars chacune, a-t-elle annoncé lundi.

Elle visait auparavant à lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars en proposant environ 21,1 millions d'actions à un prix compris entre 45 et 50 dollars chacune.

Le mois de juin s'annonce chargé sur le marché des introductions en bourse, les entreprises cherchant à tirer parti des conditions de marché favorables avant l'entrée en bourse très attendue de SpaceX. Sept sociétés, issues de secteurs allant de la défense à l'énergie, devraient fixer le prix de leur offre cette semaine.

L'informatique quantique suscite un intérêt croissant depuis que de récentes avancées technologiques ont mis en évidence son potentiel pour accélérer des tâches allant de la découverte de médicaments à la modélisation financière en passant par la cryptographie.

Les ordinateurs quantiques sont capables de résoudre des problèmes complexes plus rapidement que les ordinateurs classiques. Mais des défis techniques majeurs subsistent, notamment des taux d'erreur élevés qui limitent les performances pratiques.

La révision des conditions de l'introduction en bourse de Quantinuum fait suite à l'annonce par le gouvernement américain, le mois dernier, de son intention de prendre des participations à hauteur de 2 milliards de dollars dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique. Quantinuum recevra un financement de 100 millions de dollars.

La société a été créée en 2021 par la fusion de la division d'informatique quantique de Honeywell et de Cambridge Quantum. Bien qu'elle n'en soit qu'aux premiers stades de sa croissance commerciale, les commandes se sont accélérées ces derniers mois à mesure que cette technologie émergente gagne du terrain.

J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération d'introduction en bourse de Quantinuum.

Quantinuum devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole « QNT » jeudi.