Quantinuum, filiale de Honeywell, vise une valorisation de 12,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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HON.O , la division de Honeywell spécialisée dans l'informatique quantique, vise une valorisation pouvant atteindre 12,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-elle annoncé mardi, alors qu'elle cherche à tirer parti de l'intérêt accru des investisseurs pour l'informatique quantique.

La société basée à Broomfield, dans le Colorado, prévoit de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) en vendant environ 21,05 millions d'actions à un prix compris entre 45 et 50 dollars chacune. Elle a levé des fonds avec une valorisation de 10 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) lors de son dernier tour de table en septembre.

Les investisseurs ont soutenu les introductions en bourse de secteurs considérés comme stratégiquement importants, notamment les infrastructures d'IA, la défense et les technologies critiques, malgré l'incertitude géopolitique.

Cette initiative intervient également quelques jours après que l'administration Trump a annoncé qu'elle allait prendre des participations de 2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique afin de consolider le leadership américain dans cette technologie émergente, y compris une subvention de 100 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour Quantinuum.

La course à l'accélération du développement de la technologie de l'informatique quantique, qui promet de résoudre des problèmes complexes de manière exponentiellement plus rapide que les supercalculateurs classiques, a suscité l'intérêt des investisseurs .Mais des défis techniques subsistent, notamment des taux d'erreur élevés qui limitent les performances pratiques.

Quantinuum, créée en 2021 après s'être séparée de Honeywell et avoir fusionné avec Cambridge Quantum, est présidée par le directeur général du géant industriel, Vimal Kapur, et dirigée par Rajeeb Hazra, un vétéran d'Intel.

Honeywell, qui détiendra environ 49,1 % des droits de vote combinés de la société, devrait rester un client et un partenaire après l'introduction en bourse, a indiqué Quantinuum dans son dossier.

La société a enregistré une perte nette de 192,6 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour un chiffre d'affaires de 30,9 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) en2025, contre une perte nette de 144,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour un chiffre d'affaires de 23 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) l'année précédente.

J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file actifs. Quantinuum sera cotée au Nasdaq sous le symbole "QNT".