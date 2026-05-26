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Quantinuum, filiale de Honeywell, prévoit de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Quantinuum, filiale de Honeywell HON.O , a annoncé mardi son intention de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, poursuivant ainsi son projet d'entrée en bourse à un moment où l'intérêt des investisseurs pour l'informatique quantique est en plein essor.

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