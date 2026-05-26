Quantinuum, filiale de Honeywell, prévoit de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Quantinuum, filiale de Honeywell HON.O , a annoncé mardi son intention de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, poursuivant ainsi son projet d'entrée en bourse à un moment où l'intérêt des investisseurs pour l'informatique quantique est en plein essor.