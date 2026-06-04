Quantinuum de Honeywell est évaluée à 17,63 milliards de dollars alors que son action s'envole lors de son entrée au Nasdaq

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L'action QNT.O de Quantinuum de Honeywell a bondi de 13,3 % lors de son entrée en bourse au Nasdaq, atteignant une valorisation de 17,63 milliards de dollars, ce qui fait de cette entreprise spécialisée dans l'informatique quantique la dernière en date à bénéficier d'une forte demande des investisseurs.