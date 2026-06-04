 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Colombie: la justice interdit au candidat de la droite dure d'utiliser le maillot de l'équipe nationale pour faire campagne
information fournie par AFP 04/06/2026 à 20:19

Le candidat à la présidence de la Colombie, Abelardo de la Espriella, s'adresse à ses partisans derrière une vitre pare-balles, après le premier tour, à Barranquilla le 31 mai 2026 ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Le candidat à la présidence de la Colombie, Abelardo de la Espriella, s'adresse à ses partisans derrière une vitre pare-balles, après le premier tour, à Barranquilla le 31 mai 2026 ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

La justice a interdit jeudi au candidat de la droite dure à la présidence de la Colombie, Abelardo de la Espriella, d'utiliser le maillot de l'équipe nationale de football comme "symbole" de son parti politique, en pleine campagne pour le second tour.

Ivan Cepeda, candidat de gauche et héritier politique du président sortant Gustavo Petro, avait accusé lundi son rival de droite de "voler" le maillot en se l'appropriant pour faire campagne, à l'instar de que qu'a fait au Brésil l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Le second tour entre les deux candidats colombiens se tiendra le 21 juin, après la victoire de De la Espriella au premier tour dimanche dernier.

Cet avocat et homme d'affaires de 47 ans, donné favori par les sondages, porte habituellement le maillot de la sélection nationale lors d'événements publics, à quelques jours du Mondial co-organisé par le Mexique, les Etats-Unis et le Canada.

La justice a ordonné à M. de la Espriella de "mettre fin de manière immédiate et définitive" à l'usage du maillot "comme symbole identificateur de son parti politique, de sa campagne ou de son image personnelle sur la place publique ou dans tout autre média", indique l'ordonnance d'une juge de Bogota.

Nombreux sont les partisans du candidat, tenant de la manière forte pour combattre les groupes armés du pays, à avoir assisté à ses meetings avec le maillot de l'équipe nationale sur le dos, y voyant un acte de "patriotisme".

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Auxerre n'a plus d'entraîneur
    Auxerre n'a plus d'entraîneur
    information fournie par So Foot 04.06.2026 20:38 

    Cette fois, ils ont fini par se décider. Restera ? Ne restera pas ? Alors que le départ de Christophe Pélissier semblait inéluctable malgré la volonté de certains de le voir rester au club, l’AJ Auxerre a officialisé la séparation avec son entraîneur ce jeudi. ... Lire la suite

  • Manifestation contre la construction d'un complexe hôtelier de luxe associé au nom du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, dans une zone naturelle protégée, le 3 juin 2026 à Tirana, en Albanie ( AFP / STRINGER )
    Projets d'Ivanka Trump et Jared Kushner en Albanie : que sait-on ?
    information fournie par AFP 04.06.2026 20:19 

    Les manifestations se multiplient en Albanie contre un projet touristique dans un lieu protégé associé au nom du gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Dévoilé il y a plus de deux ans, ce projet reste entouré de nombreuses zones d'ombre. Voilà ce que l'on sait ... Lire la suite

  • La police scientifique inspecte la voiture qui a foncé dans la foule d'un marché de Noël à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 21 décembre 2024 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Attaque du marché de Noël de Magdebourg : prison à vie requise contre l'accusé saoudien
    information fournie par AFP 04.06.2026 20:12 

    Le parquet général a requis jeudi la prison à vie dans le procès du psychiatre saoudien qui avait foncé avec sa voiture sur la foule du marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, tuant six personnes et en blessant plus de 300 en décembre 2024. L'acte commis par ... Lire la suite

  • Des gendarmes près du lieu où un corps a été découvert lors des recherches pour retrouver la collégienne Lyhanna, portée disparue, le 4 juin 2026 près de Puycasquier, dans le Gers Outrage has erupted in France after it emerged the main suspect in the case of an 11-year-old girl missing since last week had been repeatedly accused of sexually abusing children but no action was taken to protect others. Formal identification is underway. Lyhanna was last seen six days prior after getting into a man's car in front of her middle school in Fleurance. ( AFP / Ed JONES )
    Le corps de Lyhanna probablement retrouvé, une autopsie pour le confirmer
    information fournie par AFP 04.06.2026 20:10 

    Un corps identifié comme étant probablement celui de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai, a été retrouvé jeudi en début d'après-midi par les gendarmes dans un silo d'une exploitation agricole, près du village de Puycasquier, mais une autopsie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank