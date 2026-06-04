Colombie: la justice interdit au candidat de la droite dure d'utiliser le maillot de l'équipe nationale pour faire campagne

Le candidat à la présidence de la Colombie, Abelardo de la Espriella, s'adresse à ses partisans derrière une vitre pare-balles, après le premier tour, à Barranquilla le 31 mai 2026 ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

La justice a interdit jeudi au candidat de la droite dure à la présidence de la Colombie, Abelardo de la Espriella, d'utiliser le maillot de l'équipe nationale de football comme "symbole" de son parti politique, en pleine campagne pour le second tour.

Ivan Cepeda, candidat de gauche et héritier politique du président sortant Gustavo Petro, avait accusé lundi son rival de droite de "voler" le maillot en se l'appropriant pour faire campagne, à l'instar de que qu'a fait au Brésil l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Le second tour entre les deux candidats colombiens se tiendra le 21 juin, après la victoire de De la Espriella au premier tour dimanche dernier.

Cet avocat et homme d'affaires de 47 ans, donné favori par les sondages, porte habituellement le maillot de la sélection nationale lors d'événements publics, à quelques jours du Mondial co-organisé par le Mexique, les Etats-Unis et le Canada.

La justice a ordonné à M. de la Espriella de "mettre fin de manière immédiate et définitive" à l'usage du maillot "comme symbole identificateur de son parti politique, de sa campagne ou de son image personnelle sur la place publique ou dans tout autre média", indique l'ordonnance d'une juge de Bogota.

Nombreux sont les partisans du candidat, tenant de la manière forte pour combattre les groupes armés du pays, à avoir assisté à ses meetings avec le maillot de l'équipe nationale sur le dos, y voyant un acte de "patriotisme".