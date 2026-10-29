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Quanta Services en hausse grâce à des prévisions optimistes et à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 14:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de l'entreprise de services énergétiques Quanta Services PWR.N progresse d'environ 4 % à 630,4 dollars

** Quanta prévoit un bénéfice annuel et un chiffre d’affaires supérieurs aux estimations des analystes et dépasse les prévisions du troisième trimestre, grâce à une demande généralisée de la part de ses clients des secteurs des services publics, de la production d’électricité, de l’industrie et des technologies

** La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 41,3 et 41,6 milliards de dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes (39,76 milliards de dollars) – données compilées par LSEG

** Prévoit un BPA ajusté pour l'exercice compris entre 17,90 et 18,30 dollars, contre une estimation de 16,78 dollars

** Le bénéfice par action du troisième trimestre, à 6,06 dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s’élevaient à 5,02 dollars

** Chiffre d'affaires du troisième trimestre de 12 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 11,04 milliards de dollars

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 49,2 % depuis le début de l'année

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