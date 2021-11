QUANDELA, L’UNE DES STARTUPS PHARE DU FONDS QUANTONATION LEVE 15 M€

Audacia est heureux d’annoncer que Quandela, leader français de la photonique quantique, vient de réaliser une levée de fonds de 15 M€ auprès du fonds d’investissement deeptech Omnes Capital, du Fonds Innovation Défense géré par Bpifrance et souscrit par l’Agence de l'innovation de défense (AID), et du fonds spécialisé dans les technologies quantiques Quantonation. Cette levée permettra notamment à Quandela de mettre à disposition le premier ordinateur quantique photonique complet et d’ouvrir son accès sur une plateforme en ligne dès 2022.