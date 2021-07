Quand les jeunes investissent la Bourse

Les jeunes de moins de 35 ans sont plus de 4% à investir en Bourse, une proportion en forte augmentation depuis deux ans. (© Phovoir)

En trois ans, la proportion de jeunes de moins de 35 ans détenant des actions en direct a presque doublé. Dans le même temps, les ménages aux revenus les plus importants ont fortement augmenté leur exposition à la Bourse. Découvrez les chiffres, parfois surprenants, de la nouvelle étude AMF-Kantar.

Dans l'imaginaire collectif, le stéréotype de l'investisseur en Bourse est un homme âgé et riche.

Ce préjugé comporte une bonne part de vrai : selon la dernière enquête réalisée par Kantar pour l'Autorité des marchés financiers (AMF), les détenteurs d'actions sont à 65,4% des hommes, gagnent plus de 3.000 euros pour 66,4% d'entre eux, et 32,9% sont âgés de plus de 65 ans. En deux ans, les investisseurs les plus aisés - dont le revenu mensuel du foyer excède 6.000 euros - ont en outre largement investi sur les marchés. Ils représentent désormais 15,9% des détenteurs d'actions contre 10,2% en 2019.

18,1% de moins de 35 ans

Mais la Bourse n'est pas pour autant la chasse gardée de privilégiés âgés. Certes toujours nettement minoritaires, les jeunes ont fait une percée notable dans l'investissement en actions au cours des trois dernières années.

Selon l'enquête Kantar-AMF de juin 2021, les moins de 35 ans représentent aujourd'hui 18,1% des détenteurs de titres contre... 10,7% en 2018. En deux ans, la proportion de jeunes investis en actions a en outre presque doublé, passant de 2,3% à 4,4% de cette tranche d'âge. Le chiffre reste faible mais la dynamique est impressionnante.

L'idée selon laquelle la Bourse n'intéresse que les riches est par ailleurs (en partie) battue en brèche par l'étude de l'AMF. Les foyers dont le revenu mensuel net ne