Quand la Cour des comptes fouille dans nos poubelles

La Cour des comptes a envoyé deux coups de semonce pour fustiger la gestion du traitement des déchets ménagers. (© AFP)

La Cour des comptes veut confier la gestion de nos ordures aux régions pour accélérer la réduction et le meilleur traitement de nos déchets de tous les jours.

Et de deux ! En un peu plus de six mois, la Cour des comptes a envoyé deux coups de semonce pour fustiger la gestion du traitement des déchets ménagers.

Il faut dire que les sages de la rue de Cambon sont particulièrement remontés contre les acteurs de la gestion des déchets en France. Déjà dans leur rapport publié en septembre 2022, ils «regrettaient que les insuffisances relevées en 2011 restent d’actualité».

Tout en rappelant que la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant s’est quasiment stabilisée depuis dix ans, mais à un niveau élevé, soit 583 kg en 2019.

Mais à cette vitesse, l'objectif de réduire de 15% la production en 2030 par rapport à 2010 paraît inatteignable. Une déception accentuée par le constat que les déchets sont produits à 80% quotidiennement par les foyers, gérés par les municipalités et principalement collectés en porte-à-porte, et à 20 % par les petits commerces et services. Ils représentent 12 % du volume des déchets produits en France. Pour la Cour des comptes, «toutes ces ordures ménagères résiduelles pourraient faire l’objet d’une valorisation adaptée à leur nature si elles étaient triées par les usagers et orientées vers des filières de traitement spécifiques».

Dysfonctionnements du système

Les sages de la Cour des comptes pointent également les dysfonctionnements du système actuel. Le premier concerne le