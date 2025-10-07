 Aller au contenu principal
Qualtrics rachète la société Press Ganey Forsta, spécialisée dans les technologies de la santé, pour un montant de 6,75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements dans le sourcing)

Qualtrics, le fabricant de logiciels d'enquêtes clients basés sur l'IA, a accepté de racheter la société d'études de marché Press Ganey Forsta dans le secteur de la santé, dans le cadre d'une transaction de 6,75 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises lundi.

Cette opération intervient à un moment où les géants de la technologie se lancent dans une course à l'obtention d'ensembles de données exclusives pour entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle.

L'accord donnerait à Qualtrics l'accès aux liens profonds de la société d'enquêtes sur les soins de santé avec les hôpitaux et à ses ensembles de données, qu'elle utiliserait pour aider les prestataires de soins de santé à améliorer le suivi de la satisfaction des patients et à offrir de meilleurs soins.

Press Ganey, qui appartient à Ares Management et au groupe de capital-investissement Leonard Green & Partners, basé à Los Angeles, travaille avec plus de 41 000 hôpitaux, régimes d'assurance maladie et organisations de sciences de la vie, et recueille et analyse les commentaires des patients et des soignants, en les intégrant aux données cliniques et de sécurité afin de fournir des informations aux organismes de santé.

Selon les termes de l'accord, Press Ganey sera payée en espèces et en actions de la société privée Qualtrics.

Qualtrics, société américaine détenue par la société de capital-investissement Silver Lake, fournit des outils pour mesurer et analyser les expériences des clients, des employés, des produits et des marques. Elle s'adresse aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux universités, et compte parmi ses clients Microsoft MSFT.O , BMW BMWG.DE et le ministère américain de la sécurité intérieure.

L'éditeur de logiciels allemand SAP SAPG.DE , qui a acheté Qualtrics en 2018 pour 8 milliards de dollars, a vendu sa participation majoritaire aux sociétés d'investissement privées Silver Lake et à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 12,5 milliards de dollars en 2023.

Le Financial Times a d'abord rapporté l'information plus tôt dans la journée.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BMW
89,280 EUR XETRA +3,31%
MICROSOFT
528,5700 USD NASDAQ +2,17%
SAP AG O.N.
231,600 EUR XETRA +0,63%
