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Qualcomm signe un important contrat d'infrastructure 5G avec SpaceX pour le réseau Starlink Mobile
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 14:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qualcomm QCOM.O a signé un accord pluriannuel avec SpaceX SPCX.O en vue de fournir des équipements radio, des unités de bande de base et des logiciels destinés au réseau 5G terrestre national prévu par Starlink Mobile, alors que l'entreprise spatiale dirigée par Elon Musk cherche à concurrencer les opérateurs de téléphonie mobile américains établis.

Ces équipements seront déployés sur des dizaines de milliers de sites de macrocellules à travers le pays à partir de 2027, a indiqué Qualcomm mercredi. Bien que la société n’ait pas divulgué les modalités financières de l’accord, elle a déclaré qu’il s’agissait de “notre plus gros contrat 5G à ce jour”.

Cet accord permettra à Qualcomm, surtout connu pour ses puces équipant les smartphones, de renforcer sa présence sur le marché des infrastructures de télécommunications, où il entrera en concurrence avec Marvell, Broadcom et Intel en fournissant des puces destinées aux équipements des antennes-relais.

Qualcomm, qui cherche à se diversifier au-delà des appareils mobiles, contribue déjà à l’alimentation des réseaux 5G au Japon et au Vietnam.

SpaceX vise à devenir un opérateur mobile majeur à l’échelle nationale aux États-Unis, en concurrençant les opérateurs historiques AT&T, Verizon et T-Mobile grâce à une combinaison de connectivité par satellite et de réseau terrestre.

Bien que des questions subsistent quant à la faisabilité des projets de SpaceX, compte tenu des investissements considérables nécessaires pour rivaliser avec les “trois grands”, l’entreprise poursuit ses acquisitions de fréquences et explore des accords avec des opérateurs de stations de base afin d’étendre son réseau terrestre.

Qualcomm a déclaré que cet équipement offrirait une base flexible pour un réseau multibande, pouvant être déployé par étapes. Le déploiement initial se concentrera sur la 5G terrestre, l’architecture étant conçue pour s’adapter aux évolutions en matière de connectivité et d’intelligence réseau.

La technologie radio de l’entreprise est conçue pour améliorer la couverture, la capacité et l’efficacité spectrale, c’est-à-dire la quantité de données pouvant être transmises sur une bande de fréquences donnée. Une technologie avancée de formation de faisceaux permettra d’orienter les signaux sans fil vers les utilisateurs, ce qui permettra à SpaceX d’utiliser plus efficacement son spectre sous licence.

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