Qualcomm: se renforce dans l'IA avec l'achat de MovianAI information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 15:01









(CercleFinance.com) - Qualcomm annonce l'acquisition de MovianAI, l'ex-division d'IA générative de VinAI, pour renforcer ses capacités de R&D en intelligence artificielle.



Cette acquisition vise à accélérer le développement de solutions d'IA avancées pour les smartphones, PC et véhicules définis par logiciel.



En effet, l'intégration des capacités avancées de R&D en IA générative de VinAI, entreprise de recherche en IA de premier plan, aux décennies d'innovation de Qualcomm renforcera sa capacité à développer des solutions. De plus, le Dr Hung Bui, fondateur et directeur général de VinAI, rejoint Qualcomm.



' Cette acquisition souligne notre engagement à investir les ressources nécessaires en R&D pour rester le moteur de la prochaine vague d'innovation en IA ', a déclaré Jilei Hou, vice-président senior de l'ingénierie chez Qualcomm Technologies, Inc. ' En intégrant des talents de haut niveau issus de VinAI, nous renforçons notre capacité à fournir des solutions d'IA de pointe qui bénéficieront à un large éventail d'industries et de consommateurs. '













