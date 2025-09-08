Qualcomm renforce son partenariat avec Google dans l'IA agentique pour l'automobile
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 16:41
Le partenariat vise à associer la solution 'Automotive AI Agent' de Google Cloud, qui s'appuie sur l'assistant d'IA Gemini, à l'architecture 'Snapdragon Digital Chassis' de Qualcomm avec l'objectif de permettre aux constructeurs de concevoir et de déployer plus rapidement des agents multimodaux, capables de fonctionner de manière hybride entre le cloud et l'edge.
Selon les deux groupes, l'intégration de ces technologies offrira aux constructeurs un ensemble d'outils pour créer des assistants embarqués personnalisables, au-delà des simples commandes vocales, en proposant notamment des interactions conversationnelles, contextuelles et personnalisées.
Les cas d'usage doivent également inclure la navigation conversationnelle, les systèmes de divertissement multimédia ou encore le contrôle des fonctionnalités du véhicule.
Qualcomm et Google affirment que leur approche commune permettra également de réduire les délais de développement grâce à une architecture de référence optimisée et à des capacités préintégrées.
Qualcomm et Google rappellent qu'ils collaborent dans le domaine de l'automobile depuis 2016, année où les deux entreprises ont lancé la première expérience Android embarquée alimentée par Snapdragon, un partenariat qui s'est depuis élargi aux cockpits numériques intégrant commande vocale et navigation.
