Qualcomm: renforce sa collaboration avec Xiaomi Corporation information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Après avoir célébré 15 ans de partenariat, Qualcomm Technologies et Xiaomi Corporation ont annoncé hier la signature d'un accord pluriannuel renforçant leur partenariat.



Celui-ci prévoit que les smartphones haut de gamme de Xiaomi continueront d'intégrer les processeurs Snapdragon 8-series, avec une adoption prochaine de la nouvelle génération.



Au-delà des smartphones, la collaboration s'étend aussi à l'automobile, aux produits pour la maison connectée, aux objets portables (wearables), à la réalité augmentée et virtuelle, ainsi qu'aux tablettes.



Qualcomm et Xiaomi s'engagent à poursuivre leur collaboration pour accélérer l'innovation, notamment dans l'intelligence artificielle embarquée sur tous ces appareils connectés.





Valeurs associées QUALCOMM 153,8200 USD NASDAQ +0,08%