 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qualcomm recule après des prévisions de bénéfices trimestriels décevantes
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 22:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action du fabricant de puces pour smartphones Qualcomm QCOM.O recule d'environ 4 % à 149,93 dollars en séance prolongée ** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 9,7 et 10,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,02 milliards de dollars – données compilées par LSEG ** La société prévoit un BPA ajusté pour le quatrième trimestre compris entre 2,05 et 2,25 dollars, contre des estimations de 2,36 dollars ** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre recule de 4 % à 9,95 milliards de dollars, contre des estimations de 9,67 milliards de dollars ** Le BPA ajusté du troisième trimestre s'établit à 2,21 dollars, en deçà des estimations de 2,23 dollars ** À la clôture de mercredi, l'action avait reculé d'environ 9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

QUALCOMM
155,6800 USD NASDAQ -4,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,04 -0,74%
CAC 40
8 408,27 -0,60%
Or
4 065,76 -0,01%
2CRSI
23,86 -7,23%
FDJ UNITED
23 +0,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank