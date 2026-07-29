Qualcomm recule après des prévisions de bénéfices trimestriels décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action du fabricant de puces pour smartphones Qualcomm QCOM.O recule d'environ 4 % à 149,93 dollars en séance prolongée ** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 9,7 et 10,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,02 milliards de dollars – données compilées par LSEG ** La société prévoit un BPA ajusté pour le quatrième trimestre compris entre 2,05 et 2,25 dollars, contre des estimations de 2,36 dollars ** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre recule de 4 % à 9,95 milliards de dollars, contre des estimations de 9,67 milliards de dollars ** Le BPA ajusté du troisième trimestre s'établit à 2,21 dollars, en deçà des estimations de 2,23 dollars ** À la clôture de mercredi, l'action avait reculé d'environ 9 % depuis le début de l'année