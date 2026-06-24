Qualcomm prévoit 15 milliards de dollars de ventes de puces pour centres de données d'ici 2029 ; son cours s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon Qualcomm, les revenus provenant des puces sur mesure pour deux clients "hyperscalers" commenceront à être générés avant la fin de l'année

* Microsoft utilisera les puces HBC de Qualcomm pour des tâches d'IA

* Meta utilisera le processeur Dragonfly C1000 conçu pour les centres de données d'IA

(Ajout d'informations sur les prévisions financières et le contexte) par Anhata Rooprai et Stephen Nellis

Qualcomm QCOM.O a déclaré s'attendre à générer 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires grâce à son activité de centres de données d'ici 2029, alors que l'entreprise se diversifie au-delà de ses puces pour smartphones, ce qui a fait grimper son cours de plus de 12% lors des échanges après clôture mercredi.

Le directeur financier Akash Palkhiwala a déclaré lors d’une présentation aux investisseurs que l’activité des centres de données générera 5 milliards de dollars pour l’exercice 2027, dont 1 milliard provenant des nouveaux clients de puces sur mesure.

Qualcomm a également indiqué qu’elle prévoyait de réaliser 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires grâce aux puces hors de son cœur de métier des smartphones d’ici 2029, contre 22 milliards de dollars selon les estimations précédentes, les téléphones portables ne représentant alors plus qu’un tiers de son chiffre d’affaires lié aux puces.

"Nous serons véritablement diversifiés", a déclaré Akash Palkhiwala.

Arm Holdings, qui fournit la technologie sous-jacente à de nombreuses puces de Qualcomm, a également enregistré une hausse de 5% à la suite de ces prévisions.

Les analystes de Bank of America avaient auparavant indiqué qu’ils s’attendaient à un chiffre d’affaires modeste, compris entre environ 2 et 5 milliards de dollars par an, issu de l’offensive de Qualcomm sur le marché des centres de données d’ici l’exercice 2027-2028.

META ET MICROSOFT PARMI LES CLIENTS

Plus tôt dans la journée, Qualcomm a annoncé que Microsoft

MSFT.O et Meta Platforms META.O utiliseront ses nouvelles puces d’IA et qu’elle fabriquera des puces sur mesure pour deux autres "hyperscalers" dont les noms n’ont pas été révélés.

La réorientation de Qualcomm vers les puces d’IA reflète la pression croissante sur le marché des smartphones, qui subit les conséquences d’une pénurie de puces mémoire due à la demande en forte hausse pour les infrastructures d’IA, ainsi que le fait que des clients majeurs tels qu’Apple AAPL.O et Samsung

005930.KS développent désormais leurs propres puces en interne.

Le fabricant de puces a annoncé mercredi que Microsoft utilisera sa nouvelle catégorie de puces, qui repose sur des puces mémoire bon marché utilisées dans les smartphones et les ordinateurs portables, au lieu des puces coûteuses à large bande passante utilisées par Nvidia et de la mémoire SRAM utilisée par Cerebras Systems CBRS.O .

L’entreprise appelle cette nouvelle catégorie "High Bandwidth Compute" (HBC).

"C’est une valeur ajoutée considérable que nous apportons au secteur en termes de rapport performances/coût", a déclaré Tony Pialis, responsable des centres de données chez Qualcomm.

Qualcomm a indiqué que Meta utilisera son nouveau processeur, baptisé Dragonfly C1000, spécialement conçu pour les centres de données dédiés à l’IA, faisant ainsi son entrée sur un marché où Arm Holdings et Nvidia se disputent déjà la clientèle.

Tony Pialis a également indiqué que Qualcomm avait remporté deux clients majeurs — appelés "hyperscalers" dans le secteur informatique — pour lesquels elle fabriquera des puces sur mesure, les premiers revenus étant attendus avant la fin de cette année civile.

"Je n’ai pas eu à me battre pour convaincre ces clients hyperscale; ce sont eux qui nous ont sollicités", a déclaré Tony Pialis, sans toutefois nommer ces clients.

UN MARCHÉ DES PUCES POUR CENTRES DE DONNÉES TRÈS CONCURRENTIEL

Qualcomm, qui a tenté à plusieurs reprises de dynamiser son activité dans le domaine des centres de données, fait son retour sur un marché de l’IA en pleine croissance mais hyperconcurrentiel, où s’affrontent de grands acteurs établis tels que Nvidia NVDA.O , le tout nouveau Cerebras et d’autres solutions de puces sur mesure, notamment le Graviton d'Amazon

AMZN.O et l’Axion de Google GOOGL.O , ont averti mardi les analystes de Bank of America dans une note adressée à leurs clients.

Qualcomm a déclaré en avril qu’il prévoyait de commencer à livrer des processeurs et d’autres puces d’IA pour les centres de données d’ici la fin de l’année.

L’entreprise a également indiqué qu’elle travaillait avec ses clients sur trois types de puces : des processeurs centraux, des accélérateurs d’inférence et des circuits intégrés spécifiques à une application (ASICs), un segment en plein essor pour des concurrents tels que Broadcom AVGO.O et Marvell

MRVL.O .

L’inférence IA — l’exécution de modèles d’IA entraînés — est devenue un terrain d’affrontement majeur.