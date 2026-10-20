Qualcomm prépare des suppressions d'emplois à l'échelle mondiale

Le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm prévoit de réduire ses effectifs dans le monde à l'issue de ses évaluations annuelles, dans le but de renforcer sa culture de la performance. Selon une note interne du directeur général Cristiano Amon, les salariés concernés seront informés à partir de novembre. Les décisions tiendront compte des résultats individuels, des priorités commerciales et de l'évolution des compétences nécessaires au groupe. Le nombre de postes supprimés n'a pas été précisé, alors que Qualcomm employait environ 52 000 personnes en septembre dernier.

Cette restructuration intervient dans un contexte difficile pour le fabricant de puces, confronté au ralentissement du marché des smartphones et à la hausse des prix des mémoires. Depuis début 2026, son action n'a gagné que 1,5%, contre plus de 12% pour le S&P 500 et près de 60% pour l'indice Philadelphia Semiconductor. Le titre reculait d'environ 0,5% mardi en début de séance. Fin juillet, Qualcomm avait également publié des prévisions de bénéfice trimestriel inférieures aux attentes et annoncé une baisse plus rapide que prévu de ses revenus liés à Apple.

Face à ces difficultés, Qualcomm accélère sa diversification vers les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et d'autres activités hors smartphones. Le groupe prévoit que ces segments représenteront la majorité de ses ventes de puces d'ici l'exercice fiscal 2027, compensant notamment le recul des revenus provenant d'Apple. Cristiano Amon estime que cette transformation nécessite une adaptation des effectifs et des compétences pour répondre aux nouvelles priorités stratégiques de l'entreprise.