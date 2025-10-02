 Aller au contenu principal
Qualcomm obtient gain de cause face à Arm dans le litige sur les licences
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 15:25

Qualcomm annonce avoir une victoire judiciaire définitive face à Arm dans le cadre du litige portant sur les licences de propriété intellectuelle issues du rachat de Nuvia.

Ainsi, le juge du tribunal fédéral du Delaware a confirmé le verdict du jury de décembre 2024, qui avait établi que Qualcomm n'avait pas enfreint l'accord de licence d'architecture (ALA) de Nuvia et que les coeurs CPU développés après son acquisition étaient couverts par la licence propre à Qualcomm.

La Cour a rejeté la dernière plainte d'Arm, ainsi que sa demande d'un nouveau procès, confirmant ainsi une victoire définitive de Qualcomm et de sa filiale Nuvia. 'Notre droit à innover a prévalu dans ce dossier', s'est félicité Ann Chaplin, directrice juridique de Qualcomm.

Qualcomm indique maintenir, en parallèle, une procédure distincte contre Arm, pour rupture de contrat et interférence commerciale. Un procès attendu en mars 2026.







