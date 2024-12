Qualcomm: nomination d'un nouveau directeur technologique information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 16:56









(CercleFinance.com) - Qualcomm a annoncé jeudi la nomination de Baaziz Achour au poste de directeur technologique, en remplacement de James Thompson dont il était l'adjoint depuis l'an dernier.



Le concepteur de puces pour les technologies sans fil indique qu'Achour aura la responsabilité de ses activités R&D et d'ingénierie, ainsi que de l'exécution de sa stratégie dans les technologies, ce qui englobe les communications sans fil, l'informatique et l'IA.



Diplômé en physique à l'Université d'Alger et titulaire d'un master à la Tufts University (Boston), Baaziz Achour avait rejoint Qualcomm en quant qu'ingénieur systèmes en 1993.



Au sein du groupe californien, il a notamment contribué à l'avancement des technologies 5G et travaille actuellement sur les prémisses de la 6G.



Directeur technologique adjoint de Qualcomm depuis 2023, il est à l'origine du dépôt de 24 brevets aux Etats-Unis dans le domaine des télécommunications sans fil.





