Qualcomm mise sur les puces d'IA pour réduire sa dépendance vis-à-vis des smartphones, mais se retrouve confronté à une concurrence acharnée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Qualcomm prévoit de commencer à commercialiser des processeurs pour centres de données et d'autres puces d'IA d'ici la fin de l'année

* Bank of America table sur un chiffre d'affaires annuel lié aux centres de données compris entre 2 et 5 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027-2028

Qualcomm QCOM.O devrait profiter de sa journée des investisseurs, mercredi, pour annoncer son intention de s'étendre au-delà de son cœur de métier, les smartphones, vers le marché en forte croissance, mais très concurrentiel, des puces d'IA pour centres de données.

Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise basée à San Diego dévoile de nouveaux clients pour ses puces d'IA, alors qu'elle tente de s'implanter sur un marché dominé par Nvidia

NVDA.O .

Cette réorientation reflète la pression croissante sur le marché des smartphones, où Qualcomm est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de puces pour les fabricants d’appareils Android.

Ce secteur est mis à mal par une pénurie de puces mémoire due à la demande croissante en infrastructures d’IA, tandis que des clients majeurs tels qu’Apple AAPL.O et Samsung

005930.KS développent de plus en plus leurs propres puces en interne.

En réponse, Qualcomm s’est diversifié dans les secteurs de l’automobile et des centres de données.

L’entreprise, qui a tenté à plusieurs reprises de dynamiser son activité dans les centres de données, fait son retour sur un marché de l’IA en forte croissance mais hyperconcurrentiel, où s’affrontent de grands acteurs établis tels que Nvidia, la toute nouvelle société Cerebras CBRS.O et d’autres solutions de puces sur mesure, notamment le Graviton d’Amazon AMZN.O et l’Axion de Google GOOGL.O , ont averti mardiles analystes de Bank of America dans une note adressée à leurs clients.

Qualcomm a déclaré en avril qu’elle prévoyait de commencer à commercialiser des processeurs et d’autres puces d’IA destinées aux centres de données d’ici la fin de l’année.

Elle a également indiqué qu’elle travaillait avec ses clients sur trois types de puces : des processeurs centraux, des accélérateurs d’inférence et des circuits intégrés spécifiques à une application (ASICs), un segment en plein essor pour des concurrents tels que Broadcom AVGO.O et Marvell

MRVL.O .

L’inférence IA — l’exécution de modèles d’IA entraînés — est devenue un terrain d’affrontement majeur.

Les analystes de BofA ont déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires modeste, compris entre environ 2 et 5 milliards de dollars par an, issu de l’offensive de Qualcomm sur le marché des centres de données d’ici l’exercice 2027-2028.

Les investisseurs attendront avec impatience la mise à jour des objectifs financiers à long terme lors de cet événement, notamment les ambitions de croissance de Qualcomm pour ses activités hors téléphonie mobile.

L’attention devrait également se porter sur l’ , une opération de 4 milliards de dollars entièrement en actions visant l’acquisition de la start-up de logiciels d’IA Modular, annoncée plus tôt mercredi, qui positionne Qualcomm face au logiciel propriétaire CUDA de Nvidia, qui a fidélisé des millions de développeurs.