Qualcomm met la main sur PickNik dans les logiciels de robotique

Qualcomm Technologies fait part de la signature d'un accord en vue d'acquérir PickNik, une entreprise de logiciels de robotique et gestionnaire historique de MoveIt, un framework de manipulation robotique open source, "renforçant ainsi son engagement continu en faveur d'un écosystème ouvert pour l'IA physique avancée et la robotique".

Conçu sur le système d'exploitation robotique ROS (Robot Operating System), MoveIt est largement utilisé par les développeurs, étudiants, chercheurs et entreprises de robotique commerciale à travers le monde pour créer des applications robotiques complexes dans presque tous les secteurs, notamment l'automatisation industrielle, la robotique de service, la manipulation mobile et les systèmes émergents d'IA physique.

Cette acquisition vise à renforcer l'engagement de Qualcomm en faveur du développement d'un écosystème robotique ouvert, en fournissant aux développeurs les outils, logiciels et frameworks nécessaires pour passer plus efficacement de la recherche et de l'expérimentation au prototypage, au déploiement et à la production à grande échelle.

En plus de rester open source, MoveIt devrait offrir une intégration simplifiée avec les plateformes robotiques Dragonwing de Qualcomm, offrant aux développeurs un parcours plus fluide reliant les modèles d'IA à la planification, à la manipulation et au contrôle en temps réel. La finalisation de cette transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Qualcomm Technologies et PickNik sont tous deux membres fondateurs de l'OSRA (Open Source Robotics Alliance), et Qualcomm entend continuer à soutenir des projets majeurs, notamment Space ROS, une version renforcée de ROS optimisée pour les applications critiques telles que l'exploration spatiale.