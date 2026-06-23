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Qualcomm lorgne le spécialiste de l'IA Modular
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 14:24

Le spécialiste des puces pour smartphones, dont le titre se replie de plus de 6% en cotations avant-Bourse, est en discussions avancées en vue d'acquérir Modular Inc dans le cadre d'une opération valorisant le fabricant de puces d'IA à environ 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg.

Cette valorisation représenterait un bond important par rapport aux 1,6 milliard de dollars attribués à Modular lors de sa dernière levée de fonds, réalisée il y a neuf mois.

Selon Bloomberg, un accord pourrait être annoncé dans les prochaines semaines. Les discussions restent toutefois en cours et pourraient ne pas aboutir, tandis que les termes de l'opération sont encore susceptibles d'évoluer.

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