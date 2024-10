Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: lance une plateforme de réseau sans fil avec IA information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 16:37









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies annonce le lancement du Qualcomm Networking Pro A7 Elite, une plateforme de réseau sans fil intégrant l'IA à la périphérie.



Équipée d'un co-processeur IA avec 40 TOPS de puissance, elle est censée améliorer la connectivité Wi-Fi 7 et offrir des capacités avancées de traitement d'IA générative pour les appareils connectés.



Cette intégration permettra de développer des applications dans des domaines tels que la sécurité, la gestion de l'énergie et la santé.



Qualcomm ajoute que cette innovation facilitera le développement d'applications IA et améliorera la personnalisation et la confidentialité des services.





Valeurs associées QUALCOMM 166,34 USD NASDAQ -0,36%