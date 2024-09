Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: l'acquisition de la 4G IoT de Sequans finalisée information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Sequans a annoncé lundi avoir finalisé la cession au géant américain des puces mobiles Qualcomm de ses activités dans les technologies 4G liées à l'Internet des objets (IoT).



L'opération avait été dévoilée à la fin du mois de juillet, mais ses termes financiers n'avaient pas été communiqués.



Avec ce rachat, Qualcomm a l'intention de renforcer son portefeuille de connectivité à faible consommation et ultra-fiable requise pour les applications industrielles.



Le concepteur américain de puces sans fil compte aussi consolider son positionnement de leader sur le segment de la transformation numérique s'opérant 'à la périphérie' (at the edge).



Sequans, un fabricant de puces cellulaires IoT basé à Paris, prévoit, de son côté, de se concentrer sur ses produits IoT liés à la 5G.



Coté à la Bourse de New York, son titre s'est envolé de près de 170% depuis l'officialisation de cette opération.





