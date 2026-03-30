Qualcomm fait du surplace après une note en demi-teinte de Goldman Sachs
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 17:39
Dans une note diffusée dans la matinée, la banque américaine explique qu'elle s'attend à ce que le concepteur de puces pour la mobilité soit confronté à un certain nombre de difficultés à court terme, essentiellement concernant son activité dans les smartphones.
La firme new-yorkaise juge en effet que la hausse des coûts des mémoires pourrait avoir pour effet de réduire la demande pour le segment des appareils portables, qui reste le plus important du point de vue de l'entreprise.
Si sa part de marché demeure relativement stable chez Samsung, Qualcomm a progressivement perdu du terrain face à MediaTek chez les grands fabricants chinois au cours des trois dernières années, fait remarquer Goldman.
Au-delà du smartphone, les nouveaux leviers de Qualcomm
Afin de compenser ces vents contraires, Qualcomm poursuit ses efforts de diversification, avec l'idée de tirer parti de ses technologies en vue de se développer dans l'automobile, les PC et les centres de données, poursuit l'établissement financier.
Sur ce point, Goldman Sachs se montre particulièrement optimiste, notamment quant à son offre en matière de cockpit numérique pour les véhicules de nouvelle génération, ainsi que sur son portefeuille dans l'IoT industriel.
La banque, qui rappelle que l'action a sous-performé récemment (-25% depuis le début de l'année), considère que le titre présente un rapport risque/rendement plus équilibré aux niveaux actuels.
Son objectif de cours à 12 mois, fixé à 135 dollars, fait ressortir un potentiel de hausse d'environ 4% par rapport au cours de clôture de vendredi soir.
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