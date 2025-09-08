Qualcomm étend sa collaboration avec Valeo dans les systèmes ADAS
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 13:15
Cette collaboration combine les solutions évolutives Snapdragon Ride Pilot de Qualcomm, notamment les systèmes sur puce (SoC) Snapdragon Ride et la pile logicielle Snapdragon Ride ADAS/AD, et l'expertise de Valeo en équipements, logiciels, intégration et validation.
Les deux entreprises proposent ainsi une solution AD/ADAS préintégrée, conçue pour rationaliser la mise en oeuvre au niveau des véhicules et répondre à une demande clé des constructeurs automobiles mondiaux : accélérer la mise sur le marché.
Ce système évolutif s'adapte à un large éventail de configurations matérielles, des systèmes d'entrée de gamme aux calculateurs centralisés haute performance pour les véhicules définis par logiciel (SDV).
La solution conjointe proposée par Valeo et Qualcomm est prête pour une mise sur le marché, avec les SoC Snapdragon Ride et les logiciels AD/ADAS préintégrés au sein d'une offre disponible dès ce jour dans le monde entier.
Valeurs associées
|159,8400 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Au moins 16 personnes ont été tuées et une centaine blessées lundi dans la capitale népalaise Katmandou, lorsque la police a dispersé une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption du gouvernement. "Seize personnes sont malheureusement ... Lire la suite
-
France: Le gouvernement annonce une prime supplémentaire de €1.000 pour l'achat d'un VE doté d'une batterie européenne
(Reuters) -Le gouvernement français a annoncé lundi l'augmentation du bonus écologique existant de 1.000 euros pour les véhicules électriques assemblés en Europe avec une batterie européenne, une mesure visant à offrir un soutien complémentaire à l'achat de voitures ... Lire la suite
-
"Tenez bon!" : l'écosystème des voitures électriques exhorte Von der Leyen et Bruxelles à "ne pas reculer" sur la fin des moteurs thermiques en 2035
Les signataires de l'appel, qu'ils soient constructeurs, opérateurs de bornes de recharge ou fabriquants de batteries, encouragent la Commission européenne à mener "des actions plus audacieuses pour sécuriser la position de leader industriel de l'Europe" dans le ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Eli Lilly a dévoilé lundi les résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 évaluant Jaypirca (pirtobrutinib), un inhibiteur réversible de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), en comparaison d'une chimio-immunothérapie chez des patients atteints ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer