(AOF) - Spécialiste des puces pour smartphones, Qualcomm et Manchester United ont prolongé leur contrat de sponsoring qui durera jusqu'en 2029. Cette extension fait suite aux lancements records des maillots domicile, extérieur et troisième maillot pour la saison 2024/25. Ces maillots font apparaître pour la première la marque Snapdragon (marque de processeurs de Qualcomm) sur le devant du maillot du club anglais de football. Dans le cadre de l'extension de ce partenariat, Qualcomm a activé le droit de désigner un logo qui apparaîtra au dos des maillots de Manchester United pour la saison 2024/2025.

Qualcomm et Manchester United étendent leur partenariat

