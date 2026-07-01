Qualcomm en hausse : selon un rapport, SpaceX pourrait utiliser un chipset Snapdragon dans un appareil potentiel dédié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Les actions de Qualcomm QCOM.O , fabricant de puces, ont progressé de 0,8 % à 186,17 dollars

** SpaceX SPCX.O a mis au point un prototype d'appareil ressemblant à un téléphone portable, conçu pour révolutionner la manière dont les humains interagissent avec l'IA. SPCX l'a récemment présenté à ses investisseurs, rapporte le Wall Street Journal , citant des sources proches du dossier

** L'appareil utiliserait un chipset QCOM Snapdragon, selon le rapport

** Le prototype a été conçu pour fonctionner sous un système d’exploitation propriétaire et intégrer la technologie d’IA de xAI – selon le rapport

** SPCX a indiqué à certains investisseurs que le projet en était à ses débuts – selon le rapport

** La conception pourrait évoluer et il n’est pas certain qu’un tel appareil voie le jour – selon le rapport

** SpaceX et QCOM n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** L'action SPCX recule de 7,1 % à 158,79 dollars

** Depuis la dernière clôture, QCOM affiche une hausse d’environ 8 % depuis le début de l’année